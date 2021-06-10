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Дальневосточный Медиасаммит-2021 начался в Приморье

Общество
Дальневосточный Медиасаммит-2021 начался в Приморье
Prt Scr медиасаммит.рус  /  Дальневосточный медиасаммит

Владивосток, 10 июня. Очередной Дальневосточный Медиасаммит-2021 стартовал в Приморье. Это мероприятие проходит уже в восьмой раз.

Его традиционно проводят на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Саммит продлится с 10 по 11 июня. Желающие смогут принять участие в обсуждениях самых актуальных вопросов современной журналистики, а также посетить мастер-классы.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит прошел в онлайн-формате. В 2021-м мероприятие организовано в офлайне. На него приехали представители как региональных, так и федеральных изданий. Они могут обмениваться опытом. Такое взаимодействие позволяет пересмотреть взгляды на свою работу и понять, в каком направлении стоит двигаться, отмечает «Контингент».

В Северной столице прошел ПМЭФ-2021. За порядком на форуме следили сотрудники и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Какие-либо нарушения не выявлены. В этом году форум прошел под девизом «Снова вместе — экономика новой реальности».

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приморье владивосток медиасаммит
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