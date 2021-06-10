Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июня 16:00
15:59
Политика
МИД России выразил решительный протест Украине после провокации во Львове
15:59
Политика
Захарова раскритиковала политику Евросоюза в отношении Белоруссии
15:58
Общество
Новосибирский зоопарк объявил на конкурс на лучшую кличку для редкого пони
15:57
Общество
Седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье
15:57
Происшествия
Обыски проходят в двух отделах ФССП в Москве
15:55
Происшествия
Дело об убийстве приставов в Адлере передали в центральный СК
15:55
Общество
Большинство россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19
15:52
Армия
Росимущество выставило на продажу три пограничных корабля ФСБ во Владивостоке
15:52
Происшествия
Бывшего топ-менеджера приговорили к семи годам условно по делу братьев Магомедовых
15:52
Происшествия
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Все новости

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье

Общество
«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 10 июня. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил увеличить число терапевтов в Хасанской центральной районной больнице в поселке Славянка. Здесь он побывал на днях.

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В прошлом году поликлинику капитально отремонтировали, на это из краевого бюджета ушло 210 млн рублей. Сейчас ее пропускная способность — 600 человек в сутки. Внедрены элементы «Бережливой поликлиники», работает электронная очередь. Однако несмотря на такие преобразования, многие пациенты недовольны медицинским обслуживанием.

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Что называется, косметику навели, а внутренне систему не изменили. С пациентами работают невнимательно. Просто-напросто «футболят» человека, вынуждая его доплачивать за диспансеризацию, за те виды обследования, которые он уже прошел. Не вникая ни в его санитарную книжку, ни в те направления, которые необходимы по работе», — поделился с корреспондентом ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Олег Кожемяко пообщался с пациентами. Несмотря на внешние преобразования, многие были не довольны медицинским обслуживанием. Одна из главных причин этого, по словам пациентов, не хватает врачей-терапевтов. Также в учреждении оказывается недостаточно внимания со стороны медперсонала.

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы видим, что здесь есть проблема в организации обслуживания населения, в организации работы и управленческого звена, и всего персонала. Поэтому мы главному врачу об этом высказались, надеюсь, он ситуацию исправит, исходя из имеющихся у него ресурсов», —  подчеркнул ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 

«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что губернатор поручил организовать контроль за проблемной стройкой во Владивостоке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье
приморье медицина кожемяко славянка
Комментировать
Эксклюзив
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Калининградцы подрались и стали стрелять из-за слишком громкой музыки
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 141346 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 96034 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Армия 81373 8 июня 2021
В Китае восхитились реакцией России на «эффектный» маневр ВВС США в Европе
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 75328 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 55324 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Рейтинг@Mail.ru