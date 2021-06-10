«Косметику навели, а систему не изменили»: Кожемяко раскритиковал больницу в Приморье

Владивосток, 10 июня. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил увеличить число терапевтов в Хасанской центральной районной больнице в поселке Славянка. Здесь он побывал на днях.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В прошлом году поликлинику капитально отремонтировали, на это из краевого бюджета ушло 210 млн рублей. Сейчас ее пропускная способность — 600 человек в сутки. Внедрены элементы «Бережливой поликлиники», работает электронная очередь. Однако несмотря на такие преобразования, многие пациенты недовольны медицинским обслуживанием.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Что называется, косметику навели, а внутренне систему не изменили. С пациентами работают невнимательно. Просто-напросто «футболят» человека, вынуждая его доплачивать за диспансеризацию, за те виды обследования, которые он уже прошел. Не вникая ни в его санитарную книжку, ни в те направления, которые необходимы по работе», — поделился с корреспондентом ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Олег Кожемяко пообщался с пациентами. Несмотря на внешние преобразования, многие были не довольны медицинским обслуживанием. Одна из главных причин этого, по словам пациентов, не хватает врачей-терапевтов. Также в учреждении оказывается недостаточно внимания со стороны медперсонала.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы видим, что здесь есть проблема в организации обслуживания населения, в организации работы и управленческого звена, и всего персонала. Поэтому мы главному врачу об этом высказались, надеюсь, он ситуацию исправит, исходя из имеющихся у него ресурсов», — подчеркнул ФАН губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что губернатор поручил организовать контроль за проблемной стройкой во Владивостоке.