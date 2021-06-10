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Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье

Общество
Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 10 июня. Уже через месяц в Находке откроется приют для бездомных животных. Земельный участок под него предоставил «Восточный порт». Все остальное делает город за счет бюджета. К вопросу создания подошли серьезно. К работе планируют привлечь опытных ветеринаров и студентов ветакадемии в помощь врачам.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Местные мальчишки и девчонки, которые вышли из сельских школ. Им надо выходить вот на такие объемы. Они же учатся на зоотехников, а работать им негде», — озвучила в беседе с корреспондентом ФАН руководитель кинологического центра «Находка» Зухра Бунина.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Сейчас на месте будущего приюта кипит работа. Здесь стоят каркасы модульных зданий, которые будут обшиты сэндвич-панелями. Организация приюта для бродячих животных выходит на завершающую стадию.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Идет монтаж модульных зданий, идет монтаж ограждения для выгула собак, для выгула кошек, ограждение территории, идет подготовка к монтажу вольеров», — рассказал о ходе работ корреспонденту ФАН инженер управления капитального строительства г. Находка Виталий Шуня.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Строительство приюта идет под строгим контролем волонтеров-зоозащитников. Они давно работают с животными, имеют опыт обустройства небольшого частного приюта и хорошо знают нюансы содержания животных.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Оценка с точки зрения тех требований, которые мы закладывали изначально, выполняются полностью. То есть на все 100 процентов. Это единственный на сегодняшний день для меня прецедент в Приморском крае, чтобы вообще это делали, поэтому я очень довольна», — подчеркнула корреспонденту ФАН зоозащитник Елена Воронина.

Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Когда приют откроется, здесь будут жить около 200 собак и кошек. Животные получат необходимый уход, их простерилизуют, если нужно — вылечат, а после отпустят в привычную среду обитания. 

Ранее ФАН писал, что домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске.

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Все новости / Общество / Приют для бездомных животных скоро откроют в Приморье
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