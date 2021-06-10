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Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН

Общество
Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 10 июня. В дальневосточном авиационном выставочном центре в Арсеньеве появился новый экспонат. Боевой самолет Су-25 три дня везли из Читинской области в разобранном состоянии на двух машинах. Сам музей еще только готовят к открытию, это произойдет в конце лета. Выставку поддерживают власти Приморья. Но даже списанный самолет остается самолетом. И получить его не так просто.

Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов
Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Губернатор пишет ходатайство в Министерство обороны. И благодаря его авторитетному имени Министерство обороны выделяет нам списанную технику, которая выделяется в те города, где есть военно-патриотические парки МО РФ «Патриот»», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН директор дальневосточного авиационного выставочного центра Анатолий Бортник.

Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Этот самолет стал третьим в коллекции «боевых». Первый, Су-27 уже занял свое место на вечной стоянке. Для него сейчас мастерят макет двигателя. Летчики называют эту машину «танкеткой». Фюзеляж и крыло реактивного штурмовика с мощной броней, которую сложно пробить из огнестрельного оружия. Летательный аппарат оказался настолько живучим, что мог вернуться с боевого задания с десятками повреждений от бронебойных пуль и осколков ракет.

Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«У него бронеспинка, бронекозырек. Снизу он бронированный. По бокам специальные пластины, улавливающие осколки. У него усиленные тяги, чтобы их нельзя было перебить из пулемета или автомата. Даже осколки зенитного снаряда они выдерживают за счет толщины и прочности», — рассказал корреспонденту ФАН заместитель директора дальневосточного авиационного выставочного центра Александр Синицын.

Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Фюзеляж устанавливают на бетонные блоки, долго держать на весу такую махину невозможно. Ведь самолет забирали из воинской части разобранным, и теперь нужно определить, куда, что и под каким углом ставить. Так здесь работают над каждым экспонатом.

Музей авиации в Приморье обзавелся штурмовиком Су-25: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что в Приморье состоялся первый рейс «воздушной скорой» на новом вертолете Ми-8. Воздушное судно доставило бригаду врачей на вызов в Находку и эвакуировало двух пациентов в Приморскую краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую клиническую больницу №1.

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приморье арсеньев музей авиации
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