Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке

Владивосток, 9 июня. Правоохранители начали проверку инцидента, в ходе которого житель Владивостока угрожал расправой приехавшим к нему на вызов медикам.

Такой информацией поделился представитель УМВД по Приморскому краю. Как сообщает местное издание Newsbox24, местный житель после распития спиртных напитков позвонил своим близким и сообщил, что хочет свести счеты с жизнью. Те обратились за помощью к медикам, однако по прибытии на место они застали разъяренного жителя Владивостока с ножом в руке. В один момент он попытался атаковать одного из прибывших медбратов.

«Полиция проводит проверку видео, размещенного в социальных сетях, по факту агрессивного поведения жителя Ленинского района, который угрожал ножом бригаде скорой медицинской помощи. Полицейскими установлено, что герой видеосюжета – местный житель», — заявили в полиции.

В результате нападения никто не пострадал. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН писал о похожем инциденте, который произошло на Северной стороне Севастополя. Пожилой местный житель в строгом костюме и орденах на груди напал на сотрудника пожарной части, вооружившись ножом.