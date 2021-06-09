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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
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Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
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Общество
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Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке

Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
pixabay.com

Владивосток, 9 июня. Правоохранители начали проверку инцидента, в ходе которого житель Владивостока угрожал расправой приехавшим к нему на вызов медикам.

Такой информацией поделился представитель УМВД по Приморскому краю. Как сообщает местное издание Newsbox24, местный житель после распития спиртных напитков позвонил своим близким и сообщил, что хочет свести счеты с жизнью. Те обратились за помощью к медикам, однако по прибытии на место они застали разъяренного жителя Владивостока с ножом в руке. В один момент он попытался атаковать одного из прибывших медбратов.

«Полиция проводит проверку видео, размещенного в социальных сетях, по факту агрессивного поведения жителя Ленинского района, который угрожал ножом бригаде скорой медицинской помощи. Полицейскими установлено, что герой видеосюжета – местный житель», — заявили в полиции.

В результате нападения никто не пострадал. После проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ФАН писал о похожем инциденте, который произошло на Северной стороне Севастополя. Пожилой местный житель в строгом костюме и орденах на груди напал на сотрудника пожарной части, вооружившись ножом.

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нож владивосток скорая помощь
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