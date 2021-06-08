Житель Приморья попал в ДТП на угнанном автомобиле

Владивосток, 8 июня. К правоохранителям Хасанского района обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила о краже автомобиля у ее соседа. Инцидент произошел в селе Андреевка.

Позже угнанный автомобиль нашелся на 141-м км автодороги Раздельное — Хасан. Криминалисты обнаружили в грузовике улики, которые помогли определить личность подозреваемого. Им оказался мужчина, который работал в доме у владельца грузовика.

После распития алкогольных напитков злоумышленник сел за руль транспортного средства и поехал в сторону Зарубино. Не справившись с управлением, он попал в ДТП, после которого попытался скрыться с места аварии. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его в пункт приема цветных металлов.