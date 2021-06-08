Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске

Владивосток, 8 июня. Крошечного дальневосточного лесного котенка нашли и передали под опеку приморского зоопарка «Белый лев». Ветеринары рассказали, что дикого котенка выкармливает домашняя кошка.

Маленького, еще слепого котенка амурского лесного кота привезли в парк «Белый лев» местные жители. Девочке не больше недели, и чтобы выкормить краснокнижного зверя, приморцы помогли найти маму для найденыша.

Домашняя кошка по кличке Сара уже растит своего котенка, теперь у лесного котенка появилась новоиспеченная «сестра». Амурский зверек питается хорошо, он благополучно растет и развивается. У новенького котенка пока нет клички. Имя дальневосточной лесной кошке выберут после того, как детеныш подрастет и проявит свой характер.

Жители двора в Малом Коптевском проезде вместе со спасательным отрядом «СпасРезерв» достали маленького котенка из-под капота автомобиля, сообщал ФАН. Его передали на лечение ветеринарам.