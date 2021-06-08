Более 60 человек привлекут к ответственности после крупных энергоаварий в Приморье

Владивосток, 8 июня. Дальневосточный главк Ростехнадзора завершил расследование причин череды энергоаварий, произошедших в ноябре в Приморском крае.

После расследования в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей». Ведомство взяло под контроль устранение причин аварии.

Ростехнадзор отмечает, что непогода вызвала обледенение оборудования электроустановок, повреждения линий электропередачи из-за упавших деревьев и ветра. Ведомство называет основными причинами инцидента отсутствие контроля за соблюдением правил охраны электросетей, запасного оборудования на случай аварии, запчастей, спецтехники и ремонтных бригад, а также продление срока эксплуатации аварийных линий.

Накануне сообщалось, что несколько энергоаварий произошло на острове Русский во Владивостоке. Массовое отключение света случилось после обрыва кабеля с материка.