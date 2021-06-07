Брошенная сыновьями и соцработниками вдова ветерана ВОВ умерла в Приморье

Владивосток, 7 июня. Нашумевшая история про 89-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны из Приморья Зою Супряткину, которую бросили сыновья и соцработники, получила трагическое продолжение. Пенсионерка на днях умерла. Об этом сообщил в своем Instagram депутат муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Олег Зинкевич.

Одинокая пенсионерка 1931 года рождения жила в частном доме на улице Центральной в селе Прохладном. Она была вдовой участника Великой Отечественной войны и инвалидом 3-й группы.

«В прошлом марте ее навестили сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения, не застали дома и сделали вывод, что старушка в помощи не нуждается. Сыновья ее тоже бросили, забрав более 380 тысяч рублей, накопленных с пенсии и социальных выплат», — рассказывал ранее автор поста, депутат муниципального комитета Надеждинского сельского поселения Олег Зинкевич.

Женщину госпитализировали 17 апреля. Самостоятельно передвигаться и разговаривать она не могла. При этом, по информации министерства труда и социальной политики Приморского края, до этого она несколько раз официально отказывалась от помощи соцработников. В конце апреля стало известно, что в Приморье приехала дочь пенсионерки, которая взяла на себя уход за пожилой матерью.

Как рассказывает депутат Олег Зинкевич, Зоя Афанасьевна умерла в больничной палате, где она провела полтора месяца. В ее домике сейчас делают ремонт, который старушка уже не увидит.

Ранее ФАН писал, что следователи в Приморье возбудили уголовное дело против двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты.