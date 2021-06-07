Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье

Владивосток, 7 июня. В поселке Пластун Приморского края в скорую помощь врезался джип, за рулем которого был раненый в голову водитель. Как выяснилось, у него произошел конфликт с другим участником дорожного движения. В него стреляли из охотничьего ружья.

«По версии следствия, мужчина на внедорожнике стал создавать аварийную ситуацию на дороге, у него произошел конфликт с другим водителем. Они остановились и начали выяснять, кто неправ. Один из мужчин начал угрожать убийством, а второй взял ружье и выстрелил в землю, а потом в обидчика. С места происшествия стрелявший уехал», — сообщили в Следственном комитете по Приморскому краю.

Раненый в голову водитель сел за руль своего джипа и ехал, пока не врезался в скорую помощь. Он вышел из машины, медики поняли, что ему требуется срочная помощь, и увезли в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения. В его доме прошел обыск, осмотрен автомобиль, изъята одежда и карабин «Сайга», из которого он стрелял.

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