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04 июня 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:58
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:52
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
Спорт
Теннисистка Сизикова назвала клеветой выдвигаемые против нее обвинения
16:46
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
16:45
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 2019 года превысила 72 доллара за баррель
16:45
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Жители острова Русский остались без электроэнергии

Происшествия
Жители острова Русский остались без электроэнергии
wikipedia.org  /  Oleg Krivolapov / CC BY-SA 3.0

Владивосток, 4 июня. Несколько энергоаварий произошло на острове Русский во Владивостоке. Массовое отключение света случилось после обрыва кабеля с материка.

Пока неизвестно, когда свет вернется в дома местных жителей. В диспетчерской никаких прогнозов не давали. Численность населения на острове составляет примерно 5 тысяч человек.

Более 80% электросетей на острове находится в непригодном состоянии. Об этом заявлял глава Приморья Олег Кожемяко. Он добавил, что больше 25 лет никто не интересовался их состоянием и не проводил надлежащего обслуживания, сообщал ФАН.

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остров свет русский
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