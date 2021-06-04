Жители острова Русский остались без электроэнергии

Владивосток, 4 июня. Несколько энергоаварий произошло на острове Русский во Владивостоке. Массовое отключение света случилось после обрыва кабеля с материка.

Пока неизвестно, когда свет вернется в дома местных жителей. В диспетчерской никаких прогнозов не давали. Численность населения на острове составляет примерно 5 тысяч человек.

Более 80% электросетей на острове находится в непригодном состоянии. Об этом заявлял глава Приморья Олег Кожемяко. Он добавил, что больше 25 лет никто не интересовался их состоянием и не проводил надлежащего обслуживания, сообщал ФАН.