Во Владивостоке планируют облагородить исторический центр города

Владивосток, 3 июня. Исторический центр Владивостока планируется благоустроить и отремонтировать. Об этом рассказал и. о. мэра города Константин Шестаков.

Шестаков заручился поддержкой Федерального агентства по туризму после того, как Владивосток посетила руководитель организации Зарина Догузова. Теперь в городе планируется реализовать проекты по созданию комфортной туристической среды.

Специалисты проведут реставрацию исторических фасадов в центре Владивостока. Также планируется убрать провода под землю и сделать новые улицы для пешеходов, передает «Контингент».

До этого сообщалось, что столичные коммунальные службы начали облагораживать остров Балчуг в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.