Главный кардиолог России оценил работу учреждений здравоохранения в Приморье

Владивосток, 3 июня. Столичные врачи отметили сильный образовательный и научный потенциал приморских медиков. Кардиологи работали в крае несколько дней. Смотрели, как в регионе помогают людям с заболеваниями сердца, делились опытом и практическими советами. Это часть регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Очень большое значение приобретает развитие телемедицинских услуг. Мы обсуждали этот вопрос на уровне правительства края. Для того, чтобы обеспечить не только санитарной авиацией, что тоже в силу погодных условий далеко не всегда получается. Но и устойчивой телемедицинской помощью, которая имеет консультативный характер. При возможности получить диагностические исследования прямо на месте. А при необходимости пациент будет получать помощь или в межрайонных центрах, или во Владивостоке, где очень сильная краевая клиническая больница, — сообщил ФАН генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Сергей Бойцов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Гости считают, что у края есть свои особенности, они влияют на своевременность и доступность медицинской помощи. Почти две трети населения здесь живут в труднодоступных районах. Поэтому внимание нужно уделять не только профессиональной подготовке врачей.

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