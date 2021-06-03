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03 июня 16:41
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новостей
16:40
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:40
Общество
Глава венгерской авиакомпании осудил страны ЕС, которые запретили полеты над Белоруссией
16:39
Политика
Международный уголовный суд заподозрили в политической ангажированности
16:38
Общество
МВД опубликовало видео с грустным из-за мошенников красноярским участковым
16:37
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
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Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока

Общество
Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 3 июня. Федеральное агентство по туризму намерено софинансировать туристическую инфраструктуру в Приморье и помогать в формировании привлекательного для гостей Владивостока центра города. Эти же меры поддержки собираются применять к соседним Сахалину и Камчатке.

Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Развивать Дальний Восток Ростуризм будет как единое туристическое пространство. Для этого ведомство начало разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования региона. Старт разработки проекта глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обсудила ранее с главами Камчатки, Сахалина и Приморья, а также с мэром Владивостока.

Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Зарина Догузова осмотрела существующие и потенциальные инвестиционные площадки Камчатки, Приморья и Сахалина. Ростуризм будет поддерживать существующие туристические кластеры за счет софинансирования с регионами объектов обеспечивающей инфраструктуры, а инвесторы в существующих и новых кластерах смогут с этого года претендовать на льготные кредиты под 3–5% на строительство и реконструкцию отелей», — сообщили ФАН в Ростуризме.

Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Помимо этого, глава Ростуризма осмотрела центры Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Южно-Сахалинска. Эти города будут претендовать на еще одну меру поддержки — формирование туристически привлекательного центра города. Ведомство считает, что в центре каждого из них должно появиться комфортное туристическое пространство с качественными отелями, ресторанами, музеями и общественными пространствами.

Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Все обозначенные меры поддержки Ростуризм запускает уже в этом году в рамках утвержденного национального проекта по туризму. Уже в перспективе 3–5 лет это позволит создать в России современную и конкурентоспособную отрасль экономики и сделать Россию доступнее для граждан с точки зрения отдыха и путешествий», – отметили в Федеральном агентстве.

Ранее ФАН писал, что Тихоокеанский туристский форум состоялся во Владивостоке на острове Русском.

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Все новости / Общество / Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока
приморье владивосток туризм
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