Ростуризм будет вкладываться в развитие центра Владивостока

Владивосток, 3 июня. Федеральное агентство по туризму намерено софинансировать туристическую инфраструктуру в Приморье и помогать в формировании привлекательного для гостей Владивостока центра города. Эти же меры поддержки собираются применять к соседним Сахалину и Камчатке.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Развивать Дальний Восток Ростуризм будет как единое туристическое пространство. Для этого ведомство начало разработку федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования региона. Старт разработки проекта глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обсудила ранее с главами Камчатки, Сахалина и Приморья, а также с мэром Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Зарина Догузова осмотрела существующие и потенциальные инвестиционные площадки Камчатки, Приморья и Сахалина. Ростуризм будет поддерживать существующие туристические кластеры за счет софинансирования с регионами объектов обеспечивающей инфраструктуры, а инвесторы в существующих и новых кластерах смогут с этого года претендовать на льготные кредиты под 3–5% на строительство и реконструкцию отелей», — сообщили ФАН в Ростуризме.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Помимо этого, глава Ростуризма осмотрела центры Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Южно-Сахалинска. Эти города будут претендовать на еще одну меру поддержки — формирование туристически привлекательного центра города. Ведомство считает, что в центре каждого из них должно появиться комфортное туристическое пространство с качественными отелями, ресторанами, музеями и общественными пространствами.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Все обозначенные меры поддержки Ростуризм запускает уже в этом году в рамках утвержденного национального проекта по туризму. Уже в перспективе 3–5 лет это позволит создать в России современную и конкурентоспособную отрасль экономики и сделать Россию доступнее для граждан с точки зрения отдыха и путешествий», – отметили в Федеральном агентстве.

Ранее ФАН писал, что Тихоокеанский туристский форум состоялся во Владивостоке на острове Русском.