Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана

Владивосток, 3 июня. На жителя Биробиджана, выстрелившего 15 раз в собаку, правоохранители возбудили уголовное дело.

В настоящее время пострадавшее животное находится в ветеринарной клинике. Инцидент произошел в частном домовладении на улице Лермонтова. 50-летний мужчина совершил 15 выстрелов в собаку, которая сидела на цепи. Злоумышленник с охотничьим ружьем пришел якобы расквитаться с псом, который его укусил.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, было ли у него разрешение на ношение оружия. Уголовное дело возбуждено по ч.1 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).

Разозлившийся сосед расстрелял детей-цыган в Брянской области, сообщал ФАН. Двое мальчиков попали в больницу после выстрелов мужчины из охотничьего ружья.