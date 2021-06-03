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03 июня 10:36
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новостей
10:35
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:35
Происшествия
Расселенный дом полыхает в центре Москвы
10:34
Общество
Онищенко допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени
10:34
Происшествия
Многотонное сооружение «Панцирь» пропало из военной части в Ленобласти
10:34
Происшествия
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
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Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана

Происшествия
Правоохранители возбудили дело против расстрелявшего собаку жителя Биробиджана
pixabay.com

Владивосток, 3 июня. На жителя Биробиджана, выстрелившего 15 раз в собаку, правоохранители возбудили уголовное дело.

В настоящее время пострадавшее животное находится в ветеринарной клинике. Инцидент произошел в частном домовладении на улице Лермонтова. 50-летний мужчина совершил 15 выстрелов в собаку, которая сидела на цепи. Злоумышленник с охотничьим ружьем пришел якобы расквитаться с псом, который его укусил.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, было ли у него разрешение на ношение оружия. Уголовное дело возбуждено по ч.1 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным»).

Разозлившийся сосед расстрелял детей-цыган в Брянской области, сообщал ФАН. Двое мальчиков попали в больницу после выстрелов мужчины из охотничьего ружья.

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собака биробиджан жестокое обращение с животным
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