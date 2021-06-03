Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала

Владивосток, 3 июня. Электронная библиотека ДВО РАН опубликовала уникальные номера журнала "Уссурийское садоводство и огородничество", который выпускался в начале XX века.

Издание посвящено уходу за садом и огородом в Уссурийском крае. Номера были основаны на многолетнем опыте ботаники и содержали рекомендации с обзорами профильных статей. Журналы, вышедшие более 60-ти лет назад не утратили свою актуальность и в наше время, так как в них содержатся глубокие научные знания особенностей почвы и климата в Приморском крае, пишет «Прима».

Ранее главное управление МЧС в Хабаровском крае предупредило, что уровень рек в ближайшие дни может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах. Специалисты ожидают увеличения отметки уровня воды до 450 сантиметров.