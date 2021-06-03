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03 июня 01:23
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новостей
01:19
Происшествия
Гигантский миньон вспыхнул в парке Universal Studios в Лос-Анджелесе
01:09
Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
01:04
Происшествия
Пьяная женщина на ВАЗ-2104 сбила мужчину в Рязанской области
01:03
Общество
СК РФ расследует ограбление сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана
01:00
Общество
ФАН выяснил, почему летом не рекомендуется пить чай и кофе
00:45
Общество
Десятки тысяч детей бесплатно получат путевки в летние лагеря Кубани
00:27
Общество
Мурашко допустил смягчение ограничительных мер в России при одном условии
00:25
Шоу-бизнес
«Это нормально»: Алексей Чумаков вступился за обвиненного в харассменте Меладзе 
00:23
Общество
Телеканал «360» презентовал свой обновленный логотип на ПМЭФ
00:21
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Анетта Бриль о самом сокровенном
00:02
Политика
Украина и Белоруссия поссорились из-за Крыма: эксперт оценил угрозу для Запада
00:01
Шоу-бизнес
Шнуров в срочном порядке покинул ПМЭФ из-за родов жены
23:54
Политика
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
Все новости

Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала

Общество
Библиотека ДВО РАН опубликовала в электронном виде уникальные номера журнала
pixabay.com

Владивосток, 3 июня. Электронная библиотека ДВО РАН опубликовала уникальные номера журнала "Уссурийское садоводство и огородничество", который выпускался в начале XX века.

Издание посвящено уходу за садом и огородом в Уссурийском крае. Номера были основаны на многолетнем опыте ботаники и содержали рекомендации с обзорами профильных статей. Журналы, вышедшие более 60-ти лет назад не утратили свою актуальность и в наше время, так как в них содержатся глубокие научные знания особенностей почвы и климата в Приморском крае, пишет «Прима».

Ранее главное управление МЧС в Хабаровском крае предупредило, что уровень рек в ближайшие дни может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах. Специалисты ожидают увеличения отметки уровня воды до 450 сантиметров.

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сад издание огород
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