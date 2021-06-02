Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья

Владивосток, 2 июня. В приморском сафари-парке пятнистая оленуха Бэби родила олененка.

«Малыш весит 3 килограмма, чувствует себя прекрасно. Сотрудники на руки его не берут, чтобы он не приобрел чужой запах, и мать не отказалась его кормить. Наблюдаем издалека, поэтому пол малыша еще пока не разглядели, — прокомментировали корреспонденту ФАН в сафари-парке.

Как только поймут, мальчик это или девочка — дадут имя.

Приморский сафари-парк /

А у самой Бэби история непростая. Несколько лет назад охотники убили на солонце пятнистую оленуху. После чего увидели рядом крохотного олененка. Принесли в поселок и отдали людям. Выхаживала малыша девушка Наталья. Первое время он спал с ней на кровати, вместо соски сосал ей ухо. Так Бэби стала абсолютно ручной и теперь безоговорочно доверяет людям.

Ранее ФАН писал, что дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности.