Продолжается эксгумация найденных останков в Приморье

Владивосток, 2 июня. В Надеждинском районе Приморья продолжается эксгумация останков, найденных на месте снесенного здания. Часть костей отправлена на экспертизу, однако сотрудники следственного комитета находят всё новые и новые фрагменты скелетов. Также на месте, в селе Раздольное, работает отряд «Авиапоиск».



Авиапоиск /

«В ящиках сложены фрагментированные останки людей, расчленённые и не имеющие отношения к кладбищенским захоронениям. Сейчас ясно, что это не кладбище, гробы хаотично расположены и ориентированы не по сторонам света, как положено по православному обычаю. Кроме того, были обнаружены два ящика без крышек, в которые были сложены также фрагментированные останки», — рассказал беседе с корреспондентом ФАН командир отряда «Авиапоиск» Ярослав Ливанский.

Авиапоиск /

Пока трудно даже предположить, что это за тела и почему они находятся в земле. Скольким людям принадлежат останки, тоже пока не сообщается. Возможно, это госпитальные захоронения столетней давности.

Ранее ФАН писал про Лесное кладбище во Владивостоке, которое оказалось в эпицентре скандала.