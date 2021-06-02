Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН

Владивосток, 2 июня. Прямой рейс связал две столицы, северную и дальневосточную. Так, самолет новой для Приморья авиакомпании Nordwind прибыл в аэропорт Владивостока, чтобы совершить первый беспосадочный рейс в Санкт-Петербург. Продолжительность полета составляет почти девять часов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Airbus A330 торжественно проехал через праздничную водную арку. А в здании аэровокзала царила праздничная атмосфера.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Для нас это исторически значимое событие — возобновить перевозки между западом и востоком России, расширить маршрутную сеть для того, чтобы приморцы смогли беспосадочно посещать другие города нашей России и путешествовать», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Авиакомпания и аэропорт составили максимально удобное для пассажиров расписание. Из столицы Дальнего Востока в Санкт-Петербург самолеты будут летать два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Аэропорт Владивостока, несмотря на пандемию коронавируса, второй год подряд расширяет маршрутную сеть. В прошлом году приморцы получили возможность летать в Сочи и дополнительные рейсы в Москву.

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