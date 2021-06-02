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02 июня 19:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:21
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
19:00
Происшествия
Безработный заживо сжег содержавшую его жену в Ярославской области
18:59
Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
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Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН

Общество
Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 2 июня. Прямой рейс связал две столицы, северную и дальневосточную. Так, самолет новой для Приморья авиакомпании Nordwind прибыл в аэропорт Владивостока, чтобы совершить первый беспосадочный рейс в Санкт-Петербург. Продолжительность полета составляет почти девять часов.

Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Airbus A330 торжественно проехал через праздничную водную арку. А в здании аэровокзала царила праздничная атмосфера.

Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Для нас это исторически значимое событие — возобновить перевозки между западом и востоком России, расширить маршрутную сеть для того, чтобы приморцы смогли беспосадочно посещать другие города нашей России и путешествовать», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Андрей Виниченко.

Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Авиакомпания и аэропорт составили максимально удобное для пассажиров расписание. Из столицы Дальнего Востока в Санкт-Петербург самолеты будут летать два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Состоялся первый беспосадочный рейс из Владивостока в Санкт-Петербург: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Аэропорт Владивостока, несмотря на пандемию коронавируса, второй год подряд расширяет маршрутную сеть. В прошлом году приморцы получили возможность летать в Сочи и дополнительные рейсы в Москву.

Ранее ФАН писал о семье старообрядцев из Бразилии, которые переехали в Приморье.

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