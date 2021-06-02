Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье

Владивосток, 2 июня. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрели пункт пропуска «Пограничный». И происходящее им не понравилось. Стройка, которая началась несколько лет назад, буквально заросла травой. Видно, что здесь давно ничего не делается.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Очень много вопросов по пунктам перехода. И те пять пунктов перехода — железнодорожные и автомобильные — они играют огромную роль в экономике Приморского края. Поэтому я думаю, что сегодняшнее совещание, визит полномочного представителя на границу, даст возможность эту ситуацию кардинально изменить», — прокомментировал корреспонденту ФАН губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Из-за недобросовестности подрядчиков и сложности их подбора работы на «Пограничном» остановлены. Сейчас готовность объекта не превышает 10%. Представитель Росгранстроя сказал, что сейчас корректируют проектно-сметную документацию. С этим закончат к августу, потом начнется конкурс на поиск подрядчика, а со следующего года — само строительство. Сдать погранпереход в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Это означает еще и отношение к людям. Да, экономика очень важна. Мы привлекаем сюда бизнес, создаем новые инвестиционные проекты ровно для того, чтобы люди потом могли продать свою продукцию. И просто когда люди сутками спят в машине — этого совершенно не должно происходить. И люди, которые это допускают, должны за это отвечать», — сообщил корреспонденту ФАН полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Также Юрий Трутнев и Олег Кожемяко пообщались с водителями фур, ожидающих проезда в Китай. По их словам, электронная очередь в некоторой мере упорядочила движение. Но люди просят увеличить число пропускаемых машин с 55 до 75. И сегодня же, но уже чуть позже, полпред поднял эту тему на совещании.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Машины стоят километры в очереди. Это же экспортная возможность — выпустить продукцию, за нее же надо рассчитаться, получить какие-то денежные средства, а это работа, это заработная плата водителей, это жизнь края, которая на сегодняшний день существенным образом ограничена, в том числе по нераспорядительности тех, кто отвечает за эти пункты перехода», — подчеркнул корреспонденту ФАН губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее ФАН писал, что очередь из 500 фур выстроилась в Приморье на границе с Китаем.