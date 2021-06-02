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02 июня 17:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:50
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:49
Интервью
Алена Яковлева: Время сложное сейчас — очень много пустоты и серости
17:48
Армия
Баранец на примере Сирии объяснил, почему сотрудничество РФ и НАТО невозможно
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
Все новости

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье

Общество
Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 2 июня. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко осмотрели пункт пропуска «Пограничный». И происходящее им не понравилось. Стройка, которая началась несколько лет назад, буквально заросла травой. Видно, что здесь давно ничего не делается.

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Очень много вопросов по пунктам перехода. И те пять пунктов перехода — железнодорожные и автомобильные — они играют огромную роль в экономике Приморского края. Поэтому я думаю, что сегодняшнее совещание, визит полномочного представителя на границу, даст возможность эту ситуацию кардинально изменить», — прокомментировал корреспонденту ФАН губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Из-за недобросовестности подрядчиков и сложности их подбора работы на «Пограничном» остановлены. Сейчас готовность объекта не превышает 10%. Представитель Росгранстроя сказал, что сейчас корректируют проектно-сметную документацию. С этим закончат к августу, потом начнется конкурс на поиск подрядчика, а со следующего года — само строительство. Сдать погранпереход в эксплуатацию планируется в 2023 году. 

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Это означает еще и отношение к людям. Да, экономика очень важна. Мы привлекаем сюда бизнес, создаем новые инвестиционные проекты ровно для того, чтобы люди потом могли продать свою продукцию.  И просто когда люди сутками спят в машине — этого совершенно не должно происходить. И люди, которые это допускают, должны за это отвечать», — сообщил корреспонденту ФАН полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Также Юрий Трутнев и Олег Кожемяко пообщались с водителями фур, ожидающих проезда в Китай. По их словам, электронная очередь в некоторой мере упорядочила движение. Но люди просят увеличить число пропускаемых машин с 55 до 75. И сегодня же, но уже чуть позже, полпред поднял эту тему на совещании.

Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Машины стоят километры в очереди. Это же экспортная возможность — выпустить продукцию, за нее же надо рассчитаться, получить какие-то денежные средства, а это работа, это заработная плата водителей, это жизнь края, которая на сегодняшний день существенным образом ограничена, в том числе по нераспорядительности тех, кто отвечает за эти пункты перехода», — подчеркнул корреспонденту ФАН губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее ФАН писал, что очередь из 500 фур выстроилась в Приморье на границе с Китаем.

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Все новости / Общество / Трутнев остался недоволен ходом строительства погранперехода в Приморье
граница приморье трутнев пункт пропуска пограничный
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