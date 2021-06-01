Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности

Владивосток, 1 июня. Обитательница национального парка «Земля леопарда» в Приморье установила рекорд плодовитости среди дальневосточных представителей этого вида кошачьих.

Самка леопарда по кличке Грация подарила дикой природе уже десять детенышей и стала самой плодовитой матерью в истории дальневосточной фауны, сообщает Deita со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Накануне фотоловушки заповедника засняли Грацию на прогулке с двумя котятами, на вид малышам около года. Впервые самка леопарда стала мамой в 2014 году, затем хищная кошка еще три раза приносила потомство: в 2016, 2017 и 2018 году.

Большинство котят остались на территории парка и стали официальными жителями «Земли леопарда» с паспортами и регистрационными номерами.

Ранее два детеныша алтайских маралов появились в Башкирском заповеднике, писал ФАН.