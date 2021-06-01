Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье

Артем, 1 июня. Футбольная встреча чемпионата Приморского края между клубом «Энергия-Димир» из поселка Артемовский и командой КСШОР из Владивостока состоялась 26 мая в Артеме.

Матч остановили из-за драки болельщиков. В результате инцидента КСШОР получил техническое поражение из-за вмешательства в ход встречи людей, которые не являются игроками или официальными лицами.

«Энергия» же получила свое поражение, потому что являлась принимающей стороной и не смогла обеспечить проведение матча в соответствии с регламентом. Сотрудники полиции добавили, что футбольная встреча не была согласована с МВД и местными властями.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил символическую сборную сезона из игроков, которые участвовали в Лиге чемпионов. Команду лучших составили из 23 футболистов.