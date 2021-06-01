Травится рыба и население: каковы последствия золотодобычи в Приморье

Национальный парк «Удэгейская легенда» вместе c жителями сел Красноармейского района Приморья пытается привлечь внимание властей и ответственных структур к проблеме добычи россыпного золота на притоках реки Большая Уссурка.

Корреспондент ФАН побывал на месте с экспедицией амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России) и попытался разобраться в ситуации.

«Ворота» в национальный парк

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Три Анастасии и Ирина накануне получили паспорта волонтеров и друзей национального парка «Удэгейская легенда». По традиции они должны изобразить на камешках заветное желание и бросить их в Большую Уссурку с подвесного моста – своеобразных ворот национального парка.

«Я нарисовала волны, чтобы у реки всегда была чистая вода», — делится Анастасия. «Я нарисовала дерево, чтобы вдоль реки никогда не вырубались деревья», — продолжает Ирина. «Я попыталась изобразить рыбу, чтобы воды нашей реки были снова полны рыбой», — подчеркивает еще одна Анастасия.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Но то, что загадали выпускницы рощинской средней школы, пока не совпадает с реальной картиной. Действительность гораздо печальнее.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Потому что река полностью превратилась в желтую какую-то сточную канаву», — заявил в интервью ФАН Валерий Кузьмин, заместитель директора по охране территории национального парка «Удэгейская легенда».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На протяжении нескольких последних лет многочисленные золотодобывающие компании ведут разработки в ключах, впадающих в Большую Уссурку, — водную артерию района. Именно в эти мутные воды, в 60 км вниз по течению, четыре девушки и бросали камешки с пожеланиями.

«Источником загрязнения являются несколько компаний по добыче золота, которые работают выше среднего течения речки Большая Уссурка», — отметил Борис Литвинов, директор национального парка «Удэгейская легенда».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Идет дополнительный сброс органики и плюс еще реагенты ядовитые. Это все уходит в реку. Травится рыба, травится население», — пожаловался Валерий Кузьмин, заместитель директора по охране территории национального парка «Удэгейская легенда».

Живая и мертвая вода

Мутные ручьи, стекающие в Большую Уссурку из десятка приисков, проносятся мимо крутых берегов и многочисленных речных островков — прямиком на территорию национального парка «Удэгейская легенда».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Глина пройдет, чуть-чуть очистится, смотрят, что очистилась, опять сбрасывают. Рыбы стало меньше намного. И вообще, туристы даже говорят, видели, наблюдали, как сброс идет, рыба аж выпрыгивала. Рыбу когда вскрывают, жабры все забиты илом», — Николай Темников, государственный инспектор национального парка «Удэгейская легенда».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Вместе с рекой нацпарк теряет туристов и рыбаков, которых с каждым годом становится все меньше, как и рыбы.

«Контраст между речкой Арму речкой Большая Уссурка. Даже без квадрокоптера мы видим. Если такая обстановка продлится еще несколько лет, то Большая Уссурка превратится в помойку и попросту мы ее потеряем», — Борис Литвинов, директор национального парка «Удэгейская легенда».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Директор парка «Удэгейская легенда» не первый год борется с золотодобытчиками.

«Что добывают, какие документы, чего. Вот мы шум подняли, прилетели, проверили, и на этом все закончилось, успокоились. Такое ощущение, что никому ничего не нужно», — сообщил директор национального парка «Удэгейская легенда» Борис Литвинов.

Вместе с сотрудниками и неравнодушными жителями близлежащих сел он бесконечно пишет письма в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой провести очередную проверку компаний.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Недропользователь, который полностью ведет работу в соответствии с проектом, и обращает также особое внимание на выполнение природоохранных обязательств. Естественно, он не попадет в поле зрения контрольных органов», — сообщил Валерий Романов, заместитель начальника отдела департамента по недропользованию по ДФО по Приморью.

«Забили» на технологию

По словам геологов, здесь не выдерживают весь необходимый цикл, который обычно применяется при золотодобыче.

«Это или руслоотводные каналы в обязательном порядке, или применение современных технологий. Допустим, транспортная схема промывки песков и добычи золота. Или какие-то иные мероприятия, в том числе и по рекультивации уже ранее отработанных полигонов в части высадки деревьев на нем», — отметил Романов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«У них есть отстойники, они используют в отстойниках воду эту. Но когда она превращается в глинистый раствор, уже нельзя отмывать это золото. Золото такое мелкое отмывается только при чистой воде. И они это воду сбрасывают, опять наполняют отстойник чистой водой, начинают работать», — говорит житель села Рощино Владимир Акимов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Лезут везде, все это разгребают. Они плюют на технологию отработки и кроме грязи ничего мы не получаем», — пояснил геолог Федор Крониковский.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Вот несколько мест, где еще недавно были золотодобытчики. Все в непосредственной близости от села Мельничное, и каждый ключ, на котором вели разработки, некогда впадал в Большую Уссурку.

«Эти все месторождения рассыпные изучались и оценивались нашей иманской геологоразведочной экспедицией, где я работал. Там запасы, я не могу сказать точно, но небольших размеров. Они не разрабатывались в советское время, из-за того, что были неэффективны для разработки», — подчеркнул Владимир Акимов.

«Золотая лихорадка»

То, что происходит сейчас, иначе как «золотой лихорадкой» и не назвать. Место бывшей разработки больше похоже на строительство автобана или аэродрома — длина участка 700 м, ширина около 70. На месте ключа Ушканчик — безжизненная пустыня, а вместо чистого ручья — тонкая ниточка коричневой воды.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Вот здесь должны были провести рекультивацию. И взяли бы посадили кедр. Кедр, ясень, дуб», — сообщил ФАН производственный охотничий инспектор Сергей Жарченко.

Рядом с Мельничным около десяти приисков — как действующих, так и отработанных. Некоторые рядом с орехо-промысловой зоной, где работает инспектор Жарченко. Но доступ на часть охранных территорий невозможен, везде шлагбаумы.

«Я занимаюсь охраной животного мира, у меня там инфраструктура в вершине ключа. Подкормочные площадки, солонцы, где кормятся кабаны и изюбри, я попасть туда не могу», — добавил Жарченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Однозначно страдает биоразнообразие. И все те последствия, которые мы имеем после таких разработок, они налицо. И само собой это влияние разработок на доступность ресурсов для местного населения. Здесь, вокруг села Мельничное, на самом деле больше нет другой работы, как только работа, связанная с добыванием ресурсов тайги», — отметил представитель WWF Россия Евгений Лепешкин.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Существуют определенные критерии для прекращения правопользования недрами, в том числе и досрочно. При выявлении нарушений Росприроднадзором, к нам поступают или предписания или акты Росприроднадзора, на основании которых мы можем выдать уведомление о возможном досрочном прекращения правопользования недрами», — говорит Валерий Романов, заместитель начальника отдела департамента по недропользованию по ДФО по Приморью.

Цитата из ответа Росприроднадзора на запрос ФАН:

«С целью проверки указанных доводов должностным лицом управления возбуждено административное расследование, в рамках которого осуществлен выезд на земельный участок, произведен осмотр территории в присутствии представителя недропользователя, отобраны пробы воды».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Сейчас внимание к ситуации привлекает Всемирный фонд дикой природы, коалиция «Реки без границ» и другие общественные экологические организации. На сайте zolotari.net активисты обозначили свою позицию по россыпной добыче. Тем временем мутное золото Большой Уссурки продолжает манить. Лицензии выдаются регулярно.