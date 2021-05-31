Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением

Владивосток, 31 мая. Второе в 2021 году лунное затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока, однако будет оно еще не скоро.

Предыдущее явление можно было наблюдать 26 мая, но не в Европейской России. Астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал РИА Новости, что следующее практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября. Его также можно будет увидеть лишь на Дальнем Востоке.

«Второе затмение в 2021 году будет почти полным, тень Земли закроет 97% диска Луны. Оно произойдет 19 ноября в 11 часов дня по московскому времени», — объяснил астроном.

Недавно стало известно, что жители Якутии впервые за 50 лет смогут увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца. Оно произойдет 10 июня.