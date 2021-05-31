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31 мая 04:55
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04:51
Происшествия
Два екатеринбуржца избили охранника ларька до смерти из-за пива
04:42
Общество
Родные осужденного в США россиянина попросили Байдена о его помиловании
04:34
Политика
Байден планирует выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла США в Австралии
04:18
Общество
Невролог назвала главную опасность ВСД для пожилых людей
04:16
Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
04:13
Армия
NI рассказал, как «летающая бочка» стала самым необычным самолетом Италии
04:07
Экономика
Пармезан оставят в перечне санкционных продуктов
04:00
Общество
Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро
03:54
Экономика
ФАС объявила о создании новой системы слежения за бизнесом в России
03:52
Общество
РИА Новости: обыски у Гуменюка связаны с махинациями с местами на кладбищах
03:44
Технологии
Первые пользователи получили сим-карты с российским шифрованием
03:32
Происшествия
Правоохранители проводят обыски в доме бывшего мэра Владивостока
03:25
Армия
Партия «Терминаторов» поступит в части 1-й гвардейской танковой армии
03:00
Шоу-бизнес
Она прирожденная актриса: режиссер Алексей Андрианов об актрисе Уршуле Малке
02:58
Общество
Ученые назвали восемь продуктов, которые не стоит употреблять сырыми
02:56
Экономика
Аналитик сравнил выгоду от покупки йен и долларов
02:55
Общество
Депутат Заксобрания Владимирской области Лютков скончался на 38-м году жизни
02:49
Общество
Страховщики предупредили о повышении тарифов ОСАГО из-за реформы
02:43
Общество
«Яндекс» планирует выйти на рынок аренды электросамокатов
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Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением

Наука
Астрономы призвали жителей Дальнего Востока понаблюдать за лунным затмением
wikipedia.org  /  Kurtthrust / CC BY-SA 4.0

Владивосток, 31 мая. Второе в 2021 году лунное затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока, однако будет оно еще не скоро.

Предыдущее явление можно было наблюдать 26 мая, но не в Европейской России. Астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал РИА Новости, что следующее практически полное лунное затмение произойдет 19 ноября. Его также можно будет увидеть лишь на Дальнем Востоке.

«Второе затмение в 2021 году будет почти полным, тень Земли закроет 97% диска Луны. Оно произойдет 19 ноября в 11 часов дня по московскому времени», — объяснил астроном.

Недавно стало известно, что жители Якутии впервые за 50 лет смогут увидеть редкое кольцеобразное затмение Солнца. Оно произойдет 10 июня.

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луна земля астрономия затмение
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