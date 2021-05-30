«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж

Владивосток, 30 мая. Серия ночных краж прокатилась по Владивостоку. Сразу в нескольких районах города владельцы магазинов, кафе и других торговых точек обратились в полицию с заявлениями о похищении денег из помещений.
Оперативники обратили внимание на один и тот же почерк преступников. Злоумышленники поздней ночью проникали в помещения магазинов, кафе и городских пекарен, отжимая входные двери и оконные рамы. Выбирали мелкие торговые точки, расположенные вдалеке от центральных улиц. Их главной добычей становились купюры, оставленные в кассах и шкафах.
«В настоящее время установлена причастность членов группы к 35 эпизодам противоправной деятельности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного предпринимателям. Известно, что в каждой торговой точке злоумышленникам удалось похитить от 3 до 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Сотрудники уголовного розыска Ленинского района Владивостока, изучив записи камер видеонаблюдения, сумели установить личности всех участников ночных краж. Фигуранты задержаны, мера пресечения им избрана в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
Ранее ФАН сообщал, что полицейские по горячим следам задержали вора в Приморье, который крал сумки из «Лексусов».