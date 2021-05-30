«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж

Владивосток, 30 мая. Серия ночных краж прокатилась по Владивостоку. Сразу в нескольких районах города владельцы магазинов, кафе и других торговых точек обратились в полицию с заявлениями о похищении денег из помещений.

УМВД России по городу Владивостоку /

Оперативники обратили внимание на один и тот же почерк преступников. Злоумышленники поздней ночью проникали в помещения магазинов, кафе и городских пекарен, отжимая входные двери и оконные рамы. Выбирали мелкие торговые точки, расположенные вдалеке от центральных улиц. Их главной добычей становились купюры, оставленные в кассах и шкафах.

УМВД России по городу Владивостоку /

«В настоящее время установлена причастность членов группы к 35 эпизодам противоправной деятельности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного предпринимателям. Известно, что в каждой торговой точке злоумышленникам удалось похитить от 3 до 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

УМВД России по городу Владивостоку /

Сотрудники уголовного розыска Ленинского района Владивостока, изучив записи камер видеонаблюдения, сумели установить личности всех участников ночных краж. Фигуранты задержаны, мера пресечения им избрана в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские по горячим следам задержали вора в Приморье, который крал сумки из «Лексусов».