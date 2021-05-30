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новостей
18:19
Экономика
ФАС предложила поощрять регионы за развитие конкуренции
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
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«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж

Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Владивосток, 30 мая. Серия ночных краж прокатилась по Владивостоку. Сразу в нескольких районах города владельцы магазинов, кафе и других торговых точек обратились в полицию с заявлениями о похищении денег из помещений.

«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Оперативники обратили внимание на один и тот же почерк преступников. Злоумышленники поздней ночью проникали в помещения магазинов, кафе и городских пекарен, отжимая входные двери и оконные рамы. Выбирали мелкие торговые точки, расположенные вдалеке от центральных улиц. Их главной добычей становились купюры, оставленные в кассах и шкафах.

«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
УМВД России по городу Владивостоку  / 

«В настоящее время установлена причастность членов группы к 35 эпизодам противоправной деятельности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного предпринимателям. Известно, что в каждой торговой точке злоумышленникам удалось похитить от 3 до 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Сотрудники уголовного розыска Ленинского района Владивостока, изучив записи камер видеонаблюдения, сумели установить личности всех участников ночных краж. Фигуранты задержаны, мера пресечения им избрана в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что полицейские по горячим следам задержали вора в Приморье, который крал сумки из «Лексусов». 

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кража приморье происшествия владивосток
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