Мусорный полигон в пригороде Владивостока модернизируют

Владивосток, 30 мая. В пригороде Владивостока на улице Холмистой модернизируют мусорный полигон. Действующая площадка, на которой утилизируют коммунальные отходы из Владивостока и Артема, уже исчерпала свои мощности.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Площадка уже практически готова. Осталось несколько дней для завершения планировочных решений, для укладки геоматов. Этого требуют санитарные правила и нормы, которые не позволяют инфильтрату попадать в почву и грунт. Соответственно, мы выполним все необходимые требования и только после этого приступим к захоронению отходов, которые будут поступать на полигон. Никаких отклонений в графике приема мусорных машин у нас не намечается», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН заместитель генерального директора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Режим ЧС, объявленный губернатором Приморья, необходим для планировки и возведения новой временной площадки и повышения эффективности работы сортировочного комплекса.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Также здесь установят дробильные машины для крупногабаритного и строительного мусора. Эти меры помогут довести обработку отходов почти до ста процентов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что самое крупное в дальневосточной столице Лесное кладбище сейчас в эпицентре скандала. Приморцы, пришедшие сюда в Родительский день почтить память родственников, испытали настоящий шок. Вся территория некрополя, а это более 40 гектаров, в огромных кучах мусора.