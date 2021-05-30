Владивостокский фуникулер закроется на месячный ремонт

Владивосток, 30 мая. Фуникулер дальневосточной столицы остановится на месяц с 1 до 30 июня. По информации дирекции, здесь будут проведены ежегодные профилактические работы, техническое освидетельствование рельсового пути и оборудования.

«Компания просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам», — прокомментировал ФАН представитель перевозчика.

В прошлом году уже проведен капитальный ремонт фуникулера усилиями нескольких компаний. Были отремонтированы фасады верхней и нижней станций, вагоны, пути, проведен профилактический ремонт двигателя и заменен стальной трос. Столь масштабная работа была проведена в связи со 160-летием Владивостока.

Ранее ФАН писал, что на месте крушения фуникулера в Италии спасатели нашли тела девяти человек.