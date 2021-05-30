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30 мая 06:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:00
Общество
Путешественникам назвали необходимые для аптечки лекарства
06:00
Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
05:58
Общество
Стали известны подробности последних лет жизни Николая Гоголя
05:55
Общество
Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге
05:51
Общество
Доктор Круглова рассказала россиянам о самых полезных блюдах из мяса
05:34
Шоу-бизнес
Фанаты пристыдили Бузову за снимок в купальнике на фоне храма
05:26
Общество
CDC сообщил о меньшей эффективности вакцин Pfizer и Moderna для женщин
05:21
Общество
Врач Тимаков назвал главную опасность лета
05:08
Политика
Великобритания обеспокоилась сближением России и Китая
05:03
Армия
Военные из Аргентины рассказали о последствиях от удара «Борея» по Западу
05:01
Общество
Вильфанд оценил возможность замедлить глобальное потепление
05:00
Общество
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
04:36
Шоу-бизнес
Беременную Арзамасову назвали «бомбой» после смены имиджа
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
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04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
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Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН

Общество
Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 29 мая. В аэропорту дальневосточной столицы встретили семью Калугиных — старообрядцев, которые спустя несколько поколений вернулись на историческую родину. Переселенцы прилетели из Бразилии и планируют скорее заняться привычными делами — шить и выращивать сою. Корреспондент ФАН узнал подробности. 

Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Этот день для Авраама Калугина особенный. Мужчина — выходец из семьи русских староверов, в советские годы переехавших в Бразилию. Там он родился и прожил большую часть жизни. А на исторической родине впервые побывал в сорок шесть лет. И понял — его настоящий дом здесь, в России.

«Мне не нравится тот климат. Надоел он мне, постоянно жарко. А тут, когда выйду, вижу, как россияне дорожат солнцем», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН Авраам Калугин.

Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Рядом — жена и двое детей. Говорят по-русски почти без акцента. В чемоданах — только одежда. Все остальное придет на судне. Признаются, решение о переезде далось нелегко.

«Бывало, что и решимся, а, бывало, и нет, начинали думать. Когда мы узнали Россию — мы ведь ее совсем не знали, оказалось, что мы просто живем не на своем месте. Наше — оно все здесь, в России», — рассказала корреспонденту ФАН Татьяна Калугина.

Путь во Владивосток превратился в целое приключение. Почти пятнадцать часов без сна. И четыре дня перелетов.

«Из областной столицы в главный аэропорт Сан-Паулу. Затем полетели оттуда в Европу — в Швейцарию. И потом уже Москва — Владивосток», — продолжил Авраам Калугин.

Трифене, дочери Авраама Калугина, двадцать лет. В Бразилии ее называли мастерицей на все руки. Девушка шила одежду на заказ. Восхищаясь красотой России, она не забывает о делах.

«У нас здесь машинок еще нет. И пока еще не знаю, где тут ткани брать. Надо решить эти вопросы, прежде чем что-то начинать», — отметила Трифена.

Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Предки этих людей жили в приморском селе Дерсу. Но после революции уехали из страны, когда началось преследование верующих. В семье говорят, менять образ жизни не будут. И при поддержке правительства края продолжат заниматься сельским хозяйством — выращивать сою, как и в Бразилии.

«Есть более серьезные меры поддержки, направленные на развитие сельхозпроизводства, которым сюда и приезжают заниматься наши соотечественники. Это льготные кредитные продукты как на приобретение техники, так и на приобретение оборудования, инвентаря, сырья для сельхозпроизводства. Также есть льготные лизинговые программы», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников.

Семья старообрядцев из Бразилии переехала в Приморье: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Еще семье Калугиных компенсируют расходы, связанные с переездом, оплатой съемного жилья и гостиницы. Эти меры предусмотрены программой по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. 

Ранее ФАН писал, что лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье.

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приморье владивосток староверы
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