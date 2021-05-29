СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу

Владивосток, 29 мая. Сотрудники Следственного комитета начали расследование дела о халатности после того, как уличные псы искусали девочку-подростка.

Фигурантами стали должностные лица в администрации Артемовского городского округа, которые должны были обеспечивать присмотр за бездомными животными. Обвиняемые, по версии правоохранителей, не заключили контракт на обеспечение услуг по отлову собак.

Из-за действий подозреваемых пострадала 13-летняя школьница, сообщало Федеральное агентство новостей. Девочка сильно испугалась, у нее были сильно искусаны ноги.