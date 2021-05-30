Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН

В дальневосточной столице в эти дни проходит седьмой Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке. По традиции — в кампусе ДВФУ на Русском острове. Из-за пандемии мероприятие проводят впервые за два года не онлайн. По этой же причине нет международной туристской выставки PITE. Однако интересного и полезного в рамках этого форума организаторы обещают много. Корреспондент ФАН побывал на месте.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы рассказываем нашим гостям про различные спектры туристической направленности: это и гастрономические фестивали, и mice-индустрия, это и подготовка кадров для отрасли», — сообщил в беседе с корреспондентом ФАН управляющий проектами туристского информационного центра Виталий Станиславчук.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Для участников работают тематические сессии. Здесь обсуждают изменения законодательства в данной сфере, цифровой портрет туриста, гастрономические фестивали и, конечно, поднимают вопросы эпидемиологической безопасности. Еще в рамках форума проводят мастер-классы профессионалы своего дела. Здесь, например, можно узнать, как снимать путешествия на телефон и камеру в лучшем виде.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Это модный контент, как говорится, но конкретно про то, как досмотреть свой ролик до конца, ну, или чужой ролик. И про десять способов, как начать ролик», — рассказал корреспонденту ФАН видеограф Петр Старостин.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Куда поехать, что поесть, и главное, как все правильно снять на телефон. Ответы на эти вопросы ищут участники туристского форума. На площадке Дальневосточного федерального университета собрали представителей туриндустрии, маркетологов, представителей региональной власти со всего Дальнего Востока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Отдельная и самая вкусная сессия — это гастрономическая карта России. И обсуждение уникального потенциала Дальнего Востока в части гастрономического туризма», — поделилась с корреспондентом ФАН заместитель руководителя федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В рамках туристского форума открылась первая лаборатория дальневосточной кухни. Здесь известные в Приморье мастера своего дела готовят десятки блюд и удивляют гостей многообразием вкусов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«У нас все этническое, наше. Папоротник с олениной и конфеты из трепанга», — прокомментировал су-шеф ресторана Владимир Ярмоленко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Организаторы мероприятия, приехавшие из центральной России, отмечают, что особенно ценится так называемая кухня пяти морей — среди которых дальневосточная.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Все эти кухни — наиболее привлекательные направления развития российской региональной кухни. Почему? Потому что они основываются исключительно на полезном и очень вкусном продукте», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Готовые блюда участники лаборатории отдают на пробу жюри. Все они волнуются, ведь судить их будут эксперты всероссийского масштаба. Посетила лабораторию и глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, именно уникальность дальневосточной кухни и активное развитие гастротуризма может привлечь сюда стабильно большой поток отдыхающих.

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