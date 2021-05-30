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30 мая 04:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:30
Общество
Компания «Белавиа» не планирует совершать рейсы в Крым
04:23
Наука
Изготовление двигателя многоразовой ракеты «Амур-СПГ» перенесли на 2025 год
04:15
Общество
Простые шаги могут помочь продлить работу аккумулятора гаджета без зарядки
04:13
Общество
Ночная работа оказалась губительной для женского здоровья
04:09
Общество
Наконечник стрелы из последней библейской битвы был обнаружен в Израиле
04:03
Общество
Австралийская журналистка Спринг выяснила три главных секрета счастливых семей
04:00
Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
03:58
Общество
Американский актер Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни
03:48
Политика
Американские журналисты признали отставание США от морских сверхдержав
03:43
Общество
Астрологи описали поведение трех знаков зодиака в похмельные утра
03:42
Общество
Майлз Теллер сыграет в фильме о создании «Крестного отца» вместо Арми Хаммера
03:40
Общество
Приложение Shazam опубликовало список самых популярных песен среди пользователей
03:38
Общество
Диетолог Мухина назвала неочевидный вред от несвежих макарон
03:32
Политика
Соловьев вспомнил «пророческую» статью про Путина и ядерную бомбу
03:16
Общество
Франция протестировала новый вариант оценки уровня заболеваемости COVID-19
03:15
Общество
Шишки и пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака
03:14
Общество
Новая яхта королевы Великобритании может быть названа в честь принца Филиппа
03:00
Общество
Большой каньон Крыма: самые интересные достопримечательности
02:59
Общество
Первая в мире печатная газета вышла ровно 630 лет назад
02:43
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Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН

Общество
Тихоокеанский туристский форум завершается на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

В дальневосточной столице в эти дни проходит седьмой Тихоокеанский туристский форум во Владивостоке. По традиции — в кампусе ДВФУ на Русском острове. Из-за пандемии мероприятие проводят впервые за два года не онлайн. По этой же причине нет международной туристской выставки PITE. Однако интересного и полезного в рамках этого форума организаторы обещают много. Корреспондент ФАН побывал на месте. 

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы рассказываем нашим гостям про различные спектры туристической направленности: это и гастрономические фестивали, и mice-индустрия, это и подготовка кадров для отрасли», — сообщил в беседе с корреспондентом ФАН управляющий проектами туристского информационного центра Виталий Станиславчук.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Для участников работают тематические сессии. Здесь обсуждают изменения законодательства в данной сфере, цифровой портрет туриста, гастрономические фестивали и, конечно, поднимают вопросы эпидемиологической безопасности. Еще в рамках форума проводят мастер-классы профессионалы своего дела. Здесь, например, можно узнать, как снимать путешествия на телефон и камеру в лучшем виде.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Это модный контент, как говорится, но конкретно про то, как досмотреть свой ролик до конца, ну, или чужой ролик. И про десять способов, как начать ролик», — рассказал корреспонденту ФАН видеограф Петр Старостин.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Куда поехать, что поесть, и главное, как все правильно снять на телефон. Ответы на эти вопросы ищут участники туристского форума. На площадке Дальневосточного федерального университета собрали представителей туриндустрии, маркетологов, представителей региональной власти со всего Дальнего Востока. 

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Отдельная и самая вкусная сессия — это гастрономическая карта России. И обсуждение уникального потенциала Дальнего Востока в части гастрономического туризма», — поделилась с корреспондентом ФАН заместитель руководителя федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В рамках туристского форума открылась первая лаборатория дальневосточной кухни. Здесь известные в Приморье мастера своего дела готовят десятки блюд и удивляют гостей многообразием вкусов.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«У нас все этническое, наше. Папоротник с олениной и конфеты из трепанга», — прокомментировал су-шеф ресторана Владимир Ярмоленко.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Организаторы мероприятия, приехавшие из центральной России, отмечают, что особенно ценится так называемая кухня пяти морей — среди которых дальневосточная.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Все эти кухни — наиболее привлекательные направления развития российской региональной кухни. Почему? Потому что они основываются исключительно на полезном и очень вкусном продукте», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Тихоокеанский туристский форум проходит в эти дни на острове Русском: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Готовые блюда участники лаборатории отдают на пробу жюри. Все они волнуются, ведь судить их будут эксперты всероссийского масштаба. Посетила лабораторию и глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, именно уникальность дальневосточной кухни и активное развитие гастротуризма может привлечь сюда стабильно большой поток отдыхающих.

Ранее ФАН узнал, как будет работать кэшбэк на детский отдых в Приморье.

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приморье владивосток остров русский тихоокеанский туристский форум
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