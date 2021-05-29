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29 мая 18:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:01
Армия
Аналитики Sohu назвали цель похода корабля ВМФ РФ к Гавайским островам
18:00
ФАН-ТВ
Вокзал «Восточный» торжественно открыли в Москве. События дня
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
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17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
Экономика
Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
17:44
Политика
У Белоруссии есть возможность подать жалобу на Евросоюз после запрета перелетов
17:43
Общество
Пивоваров проговорился о сохранении связи экс-открыточников с Ходорковским
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День пограничника отметили в Приморье

Общество
День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 29 мая. В Приморье отметили День пограничника — праздник, который знаком считанным регионам страны. В городах и поселках края прошли торжественные митинги с возложением цветов к памятникам пограничникам. 

День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В канун праздника губернатор края Олег Кожемяко посетил заставу в районе села Полтавка, где начал свою службу Герой Советского Союза Никита Карацупа. Прославленный пограничник знаменит своими рейдами против шпионов, диверсантов и нарушителей границы. Ему посвящен музей заставы, здесь также следуют его начинаниям — скрупулезно относятся к воспитанию пограничных собак.

День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Протяженность наших границ, морских и сухопутных, позволяет обеспечивать их сохранность вашими силами, силами тех, кто служит в морских частях, на сухопутных участках. История погранвойск Приморского края имеет легендарные страницы», — поделился губернатор Олег Кожемяко.

День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Криминалистические и досмотровые приборы, современное вооружение, всепроходимая техника в День пограничника. На знаменитой заставе в районе села Полтавка выставлено все лучшее, что используют в своей работе стражи рубежей.

День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

И конечно, породистые выученные немецкие овчарки. Без них и поныне нельзя представить охрану сухопутных границ нашей страны.

День пограничника отметили в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Благодарственные письма губернатора, книги о Приморье, о Владимире Арсеньеве и подвигах пограничников в Афганистане были переданы в дар воинам границ и библиотеке заставы. Как и дизель-генератор, который необходим этому подразделению.

Ранее ФАН писал, что пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными.

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приморье день пограничника
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