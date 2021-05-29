День пограничника отметили в Приморье

Владивосток, 29 мая. В Приморье отметили День пограничника — праздник, который знаком считанным регионам страны. В городах и поселках края прошли торжественные митинги с возложением цветов к памятникам пограничникам.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В канун праздника губернатор края Олег Кожемяко посетил заставу в районе села Полтавка, где начал свою службу Герой Советского Союза Никита Карацупа. Прославленный пограничник знаменит своими рейдами против шпионов, диверсантов и нарушителей границы. Ему посвящен музей заставы, здесь также следуют его начинаниям — скрупулезно относятся к воспитанию пограничных собак.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Протяженность наших границ, морских и сухопутных, позволяет обеспечивать их сохранность вашими силами, силами тех, кто служит в морских частях, на сухопутных участках. История погранвойск Приморского края имеет легендарные страницы», — поделился губернатор Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Криминалистические и досмотровые приборы, современное вооружение, всепроходимая техника в День пограничника. На знаменитой заставе в районе села Полтавка выставлено все лучшее, что используют в своей работе стражи рубежей.



Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

И конечно, породистые выученные немецкие овчарки. Без них и поныне нельзя представить охрану сухопутных границ нашей страны.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Благодарственные письма губернатора, книги о Приморье, о Владимире Арсеньеве и подвигах пограничников в Афганистане были переданы в дар воинам границ и библиотеке заставы. Как и дизель-генератор, который необходим этому подразделению.

Ранее ФАН писал, что пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными.