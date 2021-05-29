Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время

Владивосток, 29 мая. Масштабное строительство новых подпорных стен в столицы Приморского края продолжается. Рабочие ставят новые крепкие строения сразу по нескольким адресам города.

Работы проходят на улице Ладыгина, 17-19а. Там строится большая подпорная стена, которая сможет уберечь машины владивостокских автолюбителей от постоянного камнепада. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Строительство новой стены идет и на улице Окатовой. Длина подпорной стены приблизительно будет около 140 метров, высота – шести метров.

Недавно Владивосток отметил 290-летие Тихоокеанского флота. Моряков поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.