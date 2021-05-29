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Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
06:40
Общество
NI: российские подлодки класса «Акула» были одним из самых страшных видов оружия
06:36
Шоу-бизнес
Малахов на эмоциях облил водой ведущего музыкального шоу
06:21
Общество
Грузовые вагоны и самосвалы включат в стандарт эвакуации россиян при ЧС
06:18
Общество
Адвокат Постанюк объяснил причину длинных выходных в июне
06:14
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
06:10
Армия
Генерал Карпов предупредил о развале ядерной триады США
06:06
Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
06:05
Происшествия
Подземные толчки магнитудой 5,3 обнаружены у берегов Японии
06:00
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Суперцветение маковых полей в Крыму: ФАН публикует красочный видеорепортаж
05:59
Общество
Рестайлинговая версия Lada Vesta получит полностью новый салон
05:48
Общество
Профессор Демин назвал простую диету при отказе от курения
05:46
Политика
В Китае назвали опасным прецедентом для НАТО появление Ту-22М3 в Средиземном море
05:44
Общество
Впервые за полвека россияне смогут увидеть особое солнечное затмение
05:22
Политика
Украинские врачи массово поддерживают российскую вакцину «Спутник V»
05:13
Происшествия
Два человека получили травмы в аварии мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
05:07
Общество
Группа международных ученых определила предел человеческой жизни
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Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая

Общество
Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Владивосток, 29 мая. Между Владивостоком и островом Русский будет организовано паромное сообщение из-за закрытия автомобильного движения. Об этом сообщают в администрации приморской столицы.

Закрытие моста в грядущее воскресенье связано с запланированным на этот день 4-м всероссийским марафоном «ЗаБег.РФ». С 15:00 до 19:00 30 мая будет остановлено движение автомобилей с острова Русский во Владивосток.

От 30-го причала на острове Русский паром отходит в 14:45. Следующий рейс во Владивосток отправляется в 16:00 из бухты Аякс, которая находится внутри студенческого городка ДВФУ.

Ранее во Владивостоке стартовал Тихоокеанский туристский форум. Организаторами мероприятия выступили краевой Туристско-информационный центр и правительство Приморья. На форуме запланировано выступление представителей области маркетинга, авиакомпаний и именитых рестораторов.

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мост владивосток переправа
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