Автосообщение между Владивостоком и островом Русский будет перекрыто 30 мая

Владивосток, 29 мая. Между Владивостоком и островом Русский будет организовано паромное сообщение из-за закрытия автомобильного движения. Об этом сообщают в администрации приморской столицы.

Закрытие моста в грядущее воскресенье связано с запланированным на этот день 4-м всероссийским марафоном «ЗаБег.РФ». С 15:00 до 19:00 30 мая будет остановлено движение автомобилей с острова Русский во Владивосток.

От 30-го причала на острове Русский паром отходит в 14:45. Следующий рейс во Владивосток отправляется в 16:00 из бухты Аякс, которая находится внутри студенческого городка ДВФУ.

Ранее во Владивостоке стартовал Тихоокеанский туристский форум. Организаторами мероприятия выступили краевой Туристско-информационный центр и правительство Приморья. На форуме запланировано выступление представителей области маркетинга, авиакомпаний и именитых рестораторов.