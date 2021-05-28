Грузовой поезд протаранил иномарку с водителем в Приморье

Владивосток, 28 мая. Железнодорожная авария произошла на участке Баневурово — Барановский. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero едва не погиб под колесами товарняка.

Накануне ночью машинист поезда заметил на соседних путях автомобиль, двигающийся в противоположном направлении, и сообщил о правонарушителе диспетчерам. Принятые меры не помогли избежать ЧП.

За иномаркой по тем же путям двигался грузовой поезд, машинист которого применил экстренное торможение, но допустил наезд на авто. В результате столкновения внедорожник отбросило в кювет. Водитель Mitsubishi остался жив и отделался незначительными травмами.

По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии на железнодорожных путях в Коми. Девочка подросток погибла под колесами поезда.