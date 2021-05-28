Грузовик протаранил пять припаркованных иномарок во Владивостоке

Владивосток, 28 мая. Водитель грузовика потерял управление и врезался в припаркованные у обочины машины. Автомобили получили значительные повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП на улице Комарова. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика Mazda Bongo III, который потерял управление и влетел в припаркованные на обочине машины.

В результате инцидента оказались повреждены пять иномарок. В настоящее время стражи порядка устанавливают причины происшествия. Данные о пострадавших пока не поступали.

Накануне мотоциклист погиб в ДТП на юго-западе Москвы, писало издание РИАМО.