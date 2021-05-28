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28 мая 10:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Общество
Инспектор ДПС в Иркутске помог доставить в больницу травмированного ребенка
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
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Грузовик протаранил пять припаркованных иномарок во Владивостоке

Происшествия
Грузовик протаранил пять припаркованных иномарок во Владивостоке
pxhere.com  /  pxhere.com

Владивосток, 28 мая. Водитель грузовика потерял управление и врезался в припаркованные у обочины машины. Автомобили получили значительные повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства массового ДТП на улице Комарова. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель грузовика Mazda Bongo III, который потерял управление и влетел в припаркованные на обочине машины.

В результате инцидента оказались повреждены пять иномарок. В настоящее время стражи порядка устанавливают причины происшествия. Данные о пострадавших пока не поступали.

Накануне мотоциклист погиб в ДТП на юго-западе Москвы, писало издание РИАМО.

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дтп авария парковка владивосток
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