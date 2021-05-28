Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона

Владивосток, 28 мая. Идущий на Приморский край корейский циклон принесет в регион дождливую погоду.

Синоптики обещают наиболее интенсивные осадки на юго-востоке. Циклон сейчас смещается к центру Японского моря в сторону Сангарского пролива. Ранее ожидалось, что его траектория будет находиться на 100-200 км севернее. Температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла.

Новый циклон придет во второй половине дня 28 мая. Во Владивостоке ожидается от +13 до +16°С.

Недавно метеорологи спрогнозировали погоду в Петербурге на пятницу. Жителей ожидают дожди и облачная погода.