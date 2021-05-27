Тихоокеанский туристский форум начался во Владивостоке

Владивосток, 27 мая. Тихоокеанский туристский форум проходит в столице Приморья. Мероприятие охватило различные сферы развития гостеприимства.

Программа форума затрагивает событийный и гастрономический туризм, маркетинг и взаимодействие с авиаперевозчиками, передает «Контингент». Организаторами стали краевой Туристско-информационный центр и правительство Приморья. В первый день в качестве спикеров выступят специалисты в области маркетинга, представители авиакомпаний и известные знаменитые рестораторы.

Среди них руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, руководитель Kaliningrad Street Food Александр Исаев и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Во второй день будут обсуждаться вопросы маркетинга и гостеприимства. Эксперты проведут интенсив по взаимодействию работы туроператоров.

Ранее сообщалось о развитии винного туризма в Крыму. Центр виноделия Winepark впечатляет гостей своим масштабом.