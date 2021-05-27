Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за трещины на фасаде девятиэтажки

Владивосток, 27 мая. СК возбудил уголовное дело о возможных нарушениях правил безопасности при строительстве дома. Сообщается, что на фасаде многоэтажного дома и в квартирах образовались трещины.

Предполагается, что фундамент дома был поврежден во время работ по подключению здания к сетям водоснабжения, сообщил депутат Приморья Артем Самсонов. Он опубликовал в социальных сетях фото многоэтажки, на которых видны трещины в стыках между панелями.

Региональный СК и прокуратура начали доследственную проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

На Кубани обрушилась стена Дома культуры, сообщал ФАН. Капитальный ремонт здания начался незадолго до ЧП.