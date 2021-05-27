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27 мая 15:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:50
Политика
Лавров ответил на призыв Кравчука перенести переговоры по Донбассу из Минска
15:49
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:49
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:48
Наука
Великобритания решила создать архив наследия Стивена Хокинга
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
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Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за трещины на фасаде девятиэтажки

Происшествия
Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за трещины на фасаде девятиэтажки
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Владивосток, 27 мая. СК возбудил уголовное дело о возможных нарушениях правил безопасности при строительстве дома. Сообщается, что на фасаде многоэтажного дома и в квартирах образовались трещины.

Предполагается, что фундамент дома был поврежден во время работ по подключению здания к сетям водоснабжения, сообщил депутат Приморья Артем Самсонов. Он опубликовал в социальных сетях фото многоэтажки, на которых видны трещины в стыках между панелями.

Региональный СК и прокуратура начали доследственную проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

На Кубани обрушилась стена Дома культуры, сообщал ФАН. Капитальный ремонт здания начался незадолго до ЧП.

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стройка владивосток нарушение строительства
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