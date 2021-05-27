Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье

Владивосток, 27 мая. Трое участников драки во время футбольного матча в Артеме обратились за медпомощью, передает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в районе стадиона «Энергия» на улице Днепропетровской. Между мужчинам произошел конфликт, переросший в драку, сообщает сайт 360tv.ru. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых болельщиков, жителей Владивостока в возрасте 16, 18, 19 и 23 лет.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Максимальное наказание, предусмотренное в рамках статьи, до 1 млн рублей штрафа и до семи лет лишения свободы.