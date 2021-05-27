Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники

Владивосток, 27 мая. Более 190 млн рублей выделят на оснащение 62 медицинских бюджетных организаций Приморского края новым оборудованием. Всего больницы получат 76 видов необходимого медоборудования.

Оснащение больниц новым современным оборудованием проводится в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена, а также госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Помимо этого выделенные из федерального бюджета средства пойдут на капитальный ремонт медицинских учреждений и строительство новых больниц.

Приморский край решает вопрос с медицинскими кадрами в отдаленных населенных пунктах. В рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году планируется трудоустройство 69 врачей и фельдшеров в сельские больницы.

В частности, в регионе действуют шесть региональных мер социальной поддержки. С начала года более 1,8 тысячи медработников получили свыше 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в Приморском крае спровоцировал введение новых ограничений в регионе. Вновь запрещаются массовые мероприятия, различные праздники и гуляния. На улицах полицейские и сотрудники административных комиссий будут контролировать ношение гражданами масок. За нарушение санитарных правил жителей будут штрафовать.