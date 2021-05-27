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09:40
Общество
Российский эпидемиолог рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса
09:37
Общество
AstraZeneca составила доклад о смертности среди вакцинировавшихся пациентов
09:36
Экономика
Россияне могут прибрести Lada Granta с мультисистемой EnjoY Pro
09:36
Общество
Три подпольных казино ликвидированы в Сибири
09:36
Политика
ИКАО проведет экстренную встречу по инциденту с самолетом в Белоруссии
09:35
Общество
Владимир Стержаков объяснил, как нашел силы побороть страшное заболевание
09:34
ФАН-ТВ
Спецборт МЧС эвакуировал россиян из сектора Газа. События дня
09:31
Армия
В ФСБ заявили об увеличении количества украинских дронов у границ РФ
09:30
Общество
Американские диетологи назвали продукты для эффективного похудения
09:29
Наука
Россияне стали свидетелями редкого суперлуния и полного затмения
09:28
Общество
Владельцев электросамокатов в России могут обязать носить защитный шлем и амуницию
09:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии
09:26
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В России назвали наиболее вероятные договоренности на встрече Путина и Байдена
09:23
Общество
Более 4 тысяч дончан живут без сотовой связи
09:22
Экономика
Торги Мосбиржи начались с укрепления доллара
09:16
Происшествия
Массовая драка произошла на футбольном матче в Приморье
09:10
Армия
Минобороны Армении подтвердило взятие в плен шести военнослужащих Азербайджаном
09:09
Происшествия
Полиция задержала членов экстремисткой организации в Барнауле
09:08
Общество
Российский велогонщик в «черном списке»: сыну мэра Тулы запретили въезд на Украину
09:02
Общество
Новый небоскреб «Лахта-центр-2» и праздник День города в Санкт-Петербурге
Все новости

Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники

Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
Пресс-служба НИИОЗММ ДЗМ

Владивосток, 27 мая. Более 190 млн рублей выделят на оснащение 62 медицинских бюджетных организаций Приморского края новым оборудованием. Всего больницы получат 76 видов необходимого медоборудования.

Оснащение больниц новым современным оборудованием проводится в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена, а также госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Помимо этого выделенные из федерального бюджета средства пойдут на капитальный ремонт медицинских учреждений и строительство новых больниц.

Приморский край решает вопрос с медицинскими кадрами в отдаленных населенных пунктах. В рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году планируется трудоустройство 69 врачей и фельдшеров в сельские больницы.

В частности, в регионе действуют шесть региональных мер социальной поддержки. С начала года более 1,8 тысячи медработников получили свыше 80 млн рублей.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 в Приморском крае спровоцировал введение новых ограничений в регионе. Вновь запрещаются массовые мероприятия, различные праздники и гуляния. На улицах полицейские и сотрудники административных комиссий будут контролировать ношение гражданами масок. За нарушение санитарных правил жителей будут штрафовать.

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Все новости / Общество / Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
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