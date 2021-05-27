Власти Приморья вводят новые ограничения из-за подъема заболеваемости COVID-19

Владивосток, 27 мая. Рост заболеваемости COVID-19 в Приморском крае спровоцировал введение новых ограничений в регионе.

Коэффициент заболеваемости вырос с 0,9 до 1,1, рассказала главный санитарный врач региона Татьяна Детковская. Теперь в Приморье вновь запрещаются массовые мероприятия, различные праздники и гуляния. На улицах полицейские и сотрудники административных комиссий будут контролировать ношение гражданами масок. За нарушение санитарных правил жителей будут штрафовать.

Врач связывает подъем заболеваемости с сезонным фактором. Весной всегда много людей страдают ОРВИ. Также виноваты приезжающие туристы. Отмечается, что почти половину всех недавно зараженных составляют молодые работающие люди.

Недавно стало известно, что День города в Петербурге пройдет без фестиваля мороженого. Причина отмены также связана с пандемией.