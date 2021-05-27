Сильные землетрясения пообещали трем регионам России

Владивосток, 27 мая. Камчатку, Приморский край и Сахалин ждут сильные землетрясения в 2021 году.

По словам заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук Алексея Завьялова, зона наивысшей опасности находится на восточном побережье Камчатки, пишет URA.RU. Дело в том, эта территория находится на стыке литосферных плит, то есть Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую. Это напрямую влияет на сейсмическую активность. Аналогичная зона затрагивает Курилы, Сахалин и Приморье.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин объяснил, что точно спрогнозировать сроки обострения сейсмоактивности сейчас нельзя. Однако можно предположить, что землетрясения также затронут и другие территории, например, Байкал, Алтай, Саяны, Кавказ или Крым.

Ранее стало известно, что жителей западной Руанды эвакуируют из-за угрозы землетрясения. Местные жители оставляют свои дома в городе Гисеньи.