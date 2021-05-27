Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Гуменюка

Владивосток, 27 мая. Депутаты Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра Олега Гуменюка, который ранее подал в отставку.

Депутаты Думы столицы Приморья рассмотрели заявление главы Владивостока Олега Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий по собственному желанию.

Глава Владивостока во вторник, 18 мая, объявил о желании сложить полномочия мэра города. В его заявлении говорится, что консолидированное решение об этом было принято им, а также полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев после осмотра городской инфраструктуры Владивостока сообщал, что Гуменюку следует добровольно покинуть свой пост. Кожемяко поддержал его, заявив, что в городе не удоалетворены работой действуюзщего мэра.