В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок

Владивосток, 26 мая. Двухнедельный косуленок был доставлен сегодня в Центр «Тигр» сотрудниками департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

«Малыша передали жители из Октябрьского района. Почему зверек попал в руки людей мы не знаем, но ежегодно весной детеныши косуль и оленей становятся сиротами из-за незнания людей. Завтра мы напишем пост о том, как себя следует вести, если вы встретили детенышей копытных», — сообщают сотрудники Центра «Тигр» на своей странице в Instagram.

МРОО «Центр «Тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов, Центра «Амурский тигр», WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

Ранее ФАН писал, что в приморском центре реабилитации животных «Тигр» новый пациент — птенец ушастой совы.