«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки

Владивосток, 26 мая. Сегодня в местных соцсетях была размещена публикация о том, что на территории города Артема девочка подверглась нападению агрессивной собаки.

«Сегодня утром дочь моей подруги, идя в школу, подверглась нападению агрессивной собаки. У ребенка искусаны ноги. Это произошло в поселке УПТФ (Птичник), возле школы № 2. Ребенок напуган, рыдает», — написала местная жительница на странице Instagram-паблика @artem.news.plus.

Prt Scr instagram.com / @artem.news.plus /

В настоящее время следователи устанавливают личность ребенка, который пострадал от укусов собаки, а также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Предварительно установлено, что обязанность присмотра за бездомными животными возложена на администрацию Артемовского городского округа, однако до настоящего времени должностными лицами администрации мер по надлежащему присмотру не принято», — сообщили в Следственном Комитете по Приморскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка.

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