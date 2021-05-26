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26 мая 21:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете
21:32
Происшествия
Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
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Звезды «Друзей» отказались от романов друг с другом на съемках
21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
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Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
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«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки

Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
pxfuel.com  / 

Владивосток, 26 мая. Сегодня в местных соцсетях была размещена публикация о том, что на территории города Артема девочка подверглась нападению агрессивной собаки.

«Сегодня утром дочь моей подруги, идя в школу, подверглась нападению агрессивной собаки. У ребенка искусаны ноги. Это произошло в поселке УПТФ (Птичник), возле школы № 2. Ребенок напуган, рыдает», — написала местная жительница на странице Instagram-паблика @artem.news.plus.

«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
Prt Scr instagram.com / @artem.news.plus  / 

В настоящее время следователи устанавливают личность ребенка, который пострадал от укусов собаки, а также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Предварительно установлено, что обязанность присмотра за бездомными животными возложена на администрацию Артемовского городского округа, однако до настоящего времени должностными лицами администрации мер по надлежащему присмотру не принято», — сообщили в Следственном Комитете по Приморскому краю. 

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка.

Ранее ФАН писал, что автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой.

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приморье происшествия артем
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Все новости / Происшествия / «Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
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