Пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными

Владивосток, 26 мая. Основные работы по реконструкции пунктов пропуска в Приморье планируют завершить в 2023 году. Сейчас реализуется первый этап по модернизации автомобильного пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем. На этой стадии планируется увеличить пропускную способность перехода до 250 машин в сутки. Об этом сообщили сегодня на форуме «Экспортный потенциал Приморья».

«Пункта пропуска «Краскино» рассчитан на поставку продукции из водных биоресурсов, в том числе живого краба. Китайская сторона проявляет большой интерес к этим товарам», — обратил внимание глава Владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов.

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МАПП «Краскино» предполагается реконструировать в два этапа. По первой очереди проектная документация прошла главгосэкспертизу. Планируется, что в начале июля оценить изменения в МАПП «Краскино» приедет полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«На сегодняшний день данный объект законтрактован и находится на реализации. На втором этапе планка должна подняться до 750 машин. К реализации второго этапа проектирования уже приступили. Нынешнее состояние инфраструктуры «Краскино» — удручающие», — заявил глава Владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов.

По пунктам пропуска «Полтавка» и «Турий рог» проектная документация должна быть утверждена до 1 сентября. Глава филиала также отметил важность перехода пунктов пропуска на круглосуточную работу. Это общемировая практика, подчеркнул он.

Всего же в Приморском крае 15 пунктов пропуска: один воздушный, три железнодорожных, пять автомобильных и шесть морских. Среди автомобильных пунктов по грузообороту на долю Пограничного приходится 44%, Полтавки — 38%, Краскино — 13%, Турьего рога — 5%.

Ранее ФАН писал, что турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год.