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26 мая 21:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:33
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете
21:32
Происшествия
Спецоперация по спасению зажатого в кабине КамАЗа водителя в Крыму шла почти три часа
21:29
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ ударили ракетами по позициям сослуживцев, части ДШВ срывают ротацию
21:28
Политика
Украинские эксперты оставили Зеленского за порогом встречи Путина и Байдена
21:27
Общество
Калининградское МЧС разминирует затопленную немецкую баржу
21:25
Происшествия
СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
21:23
Армия
Путин сообщил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году
21:22
Политика
Латыши возмущены действиями властей по замене флага Белоруссии
21:19
Шоу-бизнес
Музыканты «На-На» ищут деньги на лечение Бари Алибасова
21:16
Общество
В приморском центре реабилитации животных появился двухнедельный косуленок
21:14
Политика
Жириновский отметил важность встречи Путина и Байдена в Женеве
21:12
Происшествия
«Искусала за ноги»: в Приморье на детей нападают собаки
21:11
Шоу-бизнес
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21:09
Украина
Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки
21:06
Политика
Европа получила сигнал от США перед встречей Путина и Байдена
21:03
Происшествия
Киберполицейский похитил у менеджера супермаркета 700 тыс. рублей
21:01
Политика
Политолог предсказал Украине роль сателлита при господах
21:01
Экономика
Идею антимонопольной службы о новой системе тарифов на тепло одобрили в ГД
21:00
Политика
Политолог объяснил желание Польши угождать союзникам в лице США и ЕС
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Пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными

Общество
Пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными
ФГКУ Росгранстрой  / 

Владивосток, 26 мая. Основные работы по реконструкции пунктов пропуска в Приморье планируют завершить в 2023 году. Сейчас реализуется первый этап по модернизации автомобильного пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем. На этой стадии планируется увеличить пропускную способность перехода до 250 машин в сутки. Об этом сообщили сегодня на форуме «Экспортный потенциал Приморья».

«Пункта пропуска «Краскино» рассчитан на поставку продукции из водных биоресурсов, в том числе живого краба. Китайская сторона проявляет большой интерес к этим товарам», — обратил внимание глава Владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов.

Пункты пропуска в Приморье отремонтируют и сделают круглосуточными
ФГКУ Росгранстрой  / 

МАПП «Краскино» предполагается реконструировать в два этапа. По первой очереди проектная документация прошла главгосэкспертизу. Планируется, что в начале июля оценить изменения в МАПП «Краскино» приедет полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«На сегодняшний день данный объект законтрактован и находится на реализации. На втором этапе планка должна подняться до 750 машин. К реализации второго этапа проектирования уже приступили. Нынешнее состояние инфраструктуры «Краскино» — удручающие», — заявил глава Владивостокского филиала Росгранстроя Сергей Козлов.

По пунктам пропуска «Полтавка» и «Турий рог» проектная документация должна быть утверждена до 1 сентября. Глава филиала также отметил важность перехода пунктов пропуска на круглосуточную работу. Это общемировая практика, подчеркнул он.

Всего же в Приморском крае 15 пунктов пропуска: один воздушный, три железнодорожных, пять автомобильных и шесть морских. Среди автомобильных пунктов по грузообороту на долю Пограничного приходится 44%, Полтавки — 38%, Краскино — 13%, Турьего рога — 5%.

Ранее ФАН писал, что турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год.

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приморье росграница пункты пропуска
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