Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку

Владивосток, 26 мая. На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края парламентарии приняли дополнение к местному закону «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Оно подразумевает административную ответственность за парковку транспортных средств возле мусорных площадок в случае, когда они препятствуют сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

«За данное правонарушение установлено наказание в виде предупреждения или штрафа для граждан в размере от одной до трех тысяч рублей. На должностных лиц — от трех тысяч до десяти тысяч рублей. На юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — подчеркнул разработчик законопроекта председатель краевого заксобрания Александр Ролик.

Исключением станет парковка транспорта оперативных служб для пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

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