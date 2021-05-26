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26 мая 20:04
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новостей
20:03
Происшествия
Двух человек задержали после заявления главы соцпитания Петербурга
20:01
Происшествия
Адвокат Сапеги подал жалобу после ее задержания в Белоруссии
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
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Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку

Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
pixabay.com  /  Didgeman

Владивосток, 26 мая. На очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края парламентарии приняли дополнение к местному закону «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Оно подразумевает административную ответственность за парковку транспортных средств возле мусорных площадок в случае, когда они препятствуют сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

«За данное правонарушение установлено наказание в виде предупреждения или штрафа для граждан в размере от одной до трех тысяч рублей. На должностных лиц — от трех тысяч до десяти тысяч рублей. На юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — подчеркнул разработчик законопроекта председатель краевого заксобрания Александр Ролик.

Исключением станет парковка транспорта оперативных служб для пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Ранее ФАН писал, что лесные участки в Приморье начали сдавать в аренду на полвека.

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приморье владивосток парковка запрещена
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