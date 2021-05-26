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26 мая 20:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:01
Происшествия
Адвокат Сапеги подал жалобу после ее задержания в Белоруссии
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
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«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье

Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 26 мая. Сегодня в Приморье состоялся первый рейс «воздушной скорой» на новом вертолете Ми-8. Воздушное судно доставило бригаду врачей на вызов в Находку и эвакуировало двух пациентов в Приморскую краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую клиническую больницу №1. Корреспондент ФАН встречал первый рейс. 

«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Полет из Находки во Владивосток занял 30 минут. Новорожденный малыш и пациентка с инсультом отправляются каждый в свою больницу. Всю дорогу в воздухе пассажиров поддерживали врачи-реаниматологи.

«Вертолеты оборудованы всем необходимым по современным приказам Министерства здравоохранения. Есть аппаратура слежения во время транспортировки, поддержка витальных функций, все, что нужно для полета, там имеется», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН заведующий экстренной медицинской помощью в Центре медицины катастроф Дмитрий Бондарчук. 

«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Этот Ми-8, оборудованный по всем требованиям к санитарной авиации, вмещает троих лежачих пациентов. Еще двое, чье состояние позволяет, могут долететь сидя. На борт берут не только тех, чье состояние тяжелое, но и пациентов «полегче». Главное, чтобы позволяла погода.

«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Подготовка была штатная, как и во многих регионах. Это был первый санитарный выезд в рамках национального проекта развития санитарной авиации именно с нашей авиакомпанией, с национальной службой санитарной авиации», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН специалист по эксплуатации воздушных судов Национальной службы санитарной авиации Иван Кириченко. 

«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Теперь машина выпуска 2020 года с новейшим медицинским оборудованием будет помогать санитарной авиации Приморья. В крае уже 5 лет работают так называемые южный и северный борта, которые доставляют пациентов из районов края во Владивосток.

«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Приближение специализированной медицинской помощи к жителям отдаленных районов Приморья и, соответственно, снижению смертности населения — ключевые задачи национального проекта «Здравоохранение». 

Ранее ФАН писал, что в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19.

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приморье владивосток здравоохранение нацпроекты
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Все новости / Общество / «Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
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