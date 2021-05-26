«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье

Владивосток, 26 мая. Сегодня в Приморье состоялся первый рейс «воздушной скорой» на новом вертолете Ми-8. Воздушное судно доставило бригаду врачей на вызов в Находку и эвакуировало двух пациентов в Приморскую краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую клиническую больницу №1. Корреспондент ФАН встречал первый рейс.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Полет из Находки во Владивосток занял 30 минут. Новорожденный малыш и пациентка с инсультом отправляются каждый в свою больницу. Всю дорогу в воздухе пассажиров поддерживали врачи-реаниматологи.

«Вертолеты оборудованы всем необходимым по современным приказам Министерства здравоохранения. Есть аппаратура слежения во время транспортировки, поддержка витальных функций, все, что нужно для полета, там имеется», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН заведующий экстренной медицинской помощью в Центре медицины катастроф Дмитрий Бондарчук.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Этот Ми-8, оборудованный по всем требованиям к санитарной авиации, вмещает троих лежачих пациентов. Еще двое, чье состояние позволяет, могут долететь сидя. На борт берут не только тех, чье состояние тяжелое, но и пациентов «полегче». Главное, чтобы позволяла погода.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Подготовка была штатная, как и во многих регионах. Это был первый санитарный выезд в рамках национального проекта развития санитарной авиации именно с нашей авиакомпанией, с национальной службой санитарной авиации», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН специалист по эксплуатации воздушных судов Национальной службы санитарной авиации Иван Кириченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Теперь машина выпуска 2020 года с новейшим медицинским оборудованием будет помогать санитарной авиации Приморья. В крае уже 5 лет работают так называемые южный и северный борта, которые доставляют пациентов из районов края во Владивосток.

«Благодаря санавиации есть возможность экстренно транспортировать пациента, например, с инфарктом, в сосудистый центр. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь», — отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Приближение специализированной медицинской помощи к жителям отдаленных районов Приморья и, соответственно, снижению смертности населения — ключевые задачи национального проекта «Здравоохранение».

Ранее ФАН писал, что в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19.