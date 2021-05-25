Эксклюзивные открытки презентовали к чемпионату мира по игре Го во Владивостоке

Владивосток, 25 мая. Почта России выпустила открытки, посвященные чемпионату мира по игре Го, который пройдет во Владивостоке и стартует с 3 июня.

Торжественная презентация прошла в центральном почтовом отделении Владивостока. Как рассказали сотрудники Почты России, в дни чемпионата почтовые карточки будут доступны всем желающим.

Изображения, сделанные на открытках, отобрали в ходе конкурса «Нарисуй открытку — попади в историю», проведенный в социальных сетях, рассказывает PrimaMedia.

После презентации гостям предложили самостоятельно отправить открытки в любой уголок планеты. Такой возможностью они с удовольствием воспользовались. 41-й чемпионат мира по Го стартует 3 июня во Владивостоке и продлится до 9 июня.

Помимо интеллектуальных игр большой популярностью пользуются спортивные состязания. Особую любовь россиян заслужили соревнования по фигурному катанию. Сразу несколько мероприятий проведет Ледовый дворец в Йошкар-Оле в сезоне 2021/22.