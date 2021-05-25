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новостей
19:42
Общество
Юрист рассказала, в каких случаях возможно автоматическое вступление в наследство
19:42
Политика
Мухин уличил Запад в демонизации Лукашенко вслед за Хусейном, Каддафи и Асадом
19:42
Происшествия
В Приморье недалеко от дачного массива найден человеческий скелет
19:41
Общество
Небоскреб «Лахта-центр 2» предложили построить в Петербурге
19:41
Происшествия
Момент обрушения штукатурки с фасадов домов в центре Санкт-Петербурга попал на видео
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
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Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье

Общество
Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 25 мая. Программа субсидирования лизинга в Приморье реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — рассказали корреспонденту ФАН в министерстве экономического развития Приморского края.

В начале июля стартует этап выбора лизинговых компаний для участия в программе. Так, в 2021 году предприниматели Приморья, планирующие расширить собственное производство или произвести обновление основных средств, смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга. Лизинговым компаниям при этом возместят выпадающие доходы из краевого бюджета.

«Для этого лизинговым компаниям необходимо в период с 7 июня по 8 июля направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220–86–41», — сообщили специалисты.

В 2020 году в программе субсидирования приняли участие две лизинговые компании — АО «ЛК «Европлан» и ООО «ЛК «Дельта». Поддержку смогли получить более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.

приморье владивосток субсидии бизнесу
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