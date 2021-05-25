Лизинг для предпринимателей будут субсидировать в Приморье

Владивосток, 25 мая. Программа субсидирования лизинга в Приморье реализуется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Эта программа оказалась очень востребованной среди приморских предпринимателей в 2020 году. Ожидается, что и в текущем году будет не менее актуальна. Размер компенсации при заключении лизинговой сделки составляет до 500 тысяч рублей или до 20% от общей стоимости договора лизинга. Прием заявок от предпринимателей на получение финансовой поддержки начнется во втором полугодии», — рассказали корреспонденту ФАН в министерстве экономического развития Приморского края.

В начале июля стартует этап выбора лизинговых компаний для участия в программе. Так, в 2021 году предприниматели Приморья, планирующие расширить собственное производство или произвести обновление основных средств, смогут получить финансовую поддержку при оформлении лизинга. Лизинговым компаниям при этом возместят выпадающие доходы из краевого бюджета.

«Для этого лизинговым компаниям необходимо в период с 7 июня по 8 июля направить заявку в минэкономразвития Приморского края. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 220–86–41», — сообщили специалисты.

В 2020 году в программе субсидирования приняли участие две лизинговые компании — АО «ЛК «Европлан» и ООО «ЛК «Дельта». Поддержку смогли получить более 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.